BVB-Absage: City verkauft Bobb

Oscar Bobb verlässt Manchester City, der Premier League bleibt der Norweger aber erhalten. Wie der FC Fulham offiziell bestätigt, zieht es den Offensivspieler nach London, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat. Dem Vernehmen nach liegt die Ablösezahlung an die Skyblues jenseits der 40-Millionen-Euro-Marke.

Noch zu Jahresbeginn wähnte sich Borussia Dortmund bei Bobb in der Pole Position, der Wechsel in den Kohlenpott stand vermeintlich kurz bevor. In den vergangenen Wochen wurden es aber ruhiger um das Dortmunder Interesse am 22-jährigen Flügelspieler. Das Rennen machen nun die Cottagers.