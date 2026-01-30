Menü Suche
Düsseldorf schnappt sich Ljubicic

von Julian Jasch - Quelle: f95.de
Ljubicic im Training @Maxppp

Fortuna Düsseldorf bedient sich in der Bundesliga. Für die restliche Spielzeit leiht der abstiegsbedrohte Zweitligist Marin Ljubicic (23) von Union Berlin aus. Eine Kaufoption wurde der Fortuna nicht eingeräumt. Fortunas Sportvorstand Sven Mislintat sagt: „Mit Marin gewinnen wir einen polyvalenten Offensivspieler, der sowohl selbst torgefährlich ist als auch Chancen für andere vorbereitet. Er bringt eine hohe Qualität mit, die unserem Spiel sofort weiterhilft. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für unseren Weg und für unseren Verein entschieden hat.“

Fortuna Düsseldorf
🆕 Die Fortuna verstärkt ihre Offensive mit Marin #Ljubičić ✍🏻
Der 23-jährige Stürmer wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten @fcunion zu den Rot-Weißen 🤝

👉🏻

#f95 | 🔴⚪️
Fortuna Düsseldorf
Mittach…

#f95 | 🔴⚪️
Bei X ansehen

Ljubicic war vor rund einem Jahr für 4,5 Millionen Euro vom LASK in die deutsche Hauptstadt gewechselt, konnte dort aber nicht sein Potenzial entfalten. Bei den Rheinländern will der Kroate, der zwischenzeitlich insbesondere auch vom FC Schalke umgarnt wurde, wieder regelmäßiger spielen und treffen.

Bundesliga
2. Bundesliga
Union Berlin
Düsseldorf
Marin Ljubičić

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Marin Ljubičić Marin Ljubičić
