Liverpool: Henderson erfolgreich operiert

Jordan Henderson wird dem FC Liverpool mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie der LFC mitteilt, wurde der 30-jährige Mittelfeldspieler erfolgreich an den Adduktoren operiert. Einen konkreten Zeitplan für die Ausfallzeit gibt der englische Meister nicht an.

Henderson werde nach Vereinsangaben zumindest „bis nach der Länderspielpause im März“ ausfallen. Im Merseyside-Derby gegen den FC Everton (0:2) am vergangenen Wochenende musste der Reds-Kapitän nach 30 Minuten verletzt das Feld verlassen.

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton.