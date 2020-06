Contento spricht über Fortuna-Aus

Diego Contento hat über sein baldiges Ende bei Fortuna Düsseldorf gesprochen. „Nachdem ich in den vergangenen Spielen nicht auflaufen durfte und mein Vertrag ausläuft, habe ich schon damit gerechnet, dass es bei der Fortuna nicht weiter geht“, sagt der 30-Jährige zu ‚Sport1‘. 2018 war der ehemalige Bayern-Verteidiger ablösefrei von Girondis Bordeaux zu den Rheinländern gewechselt.

Doch viele Verletzungen machten Conteno einen Strich durch die Rechnung, letztlich absolvierte er nur 22 Pflichtspielminuten in zwei Jahren. Er blickt dennoch positiv in die Zukunft: „Ich liebe den Sport und will noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau Fußball spielen. Nur die Chance dafür benötige ich natürlich. Meine Berater führen viele Gespräche und sondieren den Markt. Schauen wir mal, welche Optionen sich ergeben. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung.“