Bayern siegt bei Torfestival | Sané mit Top-Note

In der ausverkauften Allianz Arena war am späten Mittwochabend Manchester United zum Champions League-Auftakt zu Gast. Die Red Devils reisten mit allerlei Personalsorgen an, beim FC Bayern konnte Thomas Tuchel fast aus dem Vollen schöpfen. Der Coach des Rekordmeisters schickte die gleiche Elf wie gegen Bayer Leverkusen (2:2) am vergangenen Freitag ins Rennen, lediglich Jamal Musiala bekam den Vorzug vor Routinier Thomas Müller.

Von Beginn an ließen die Engländer den Bayern kaum Platz zum Kombinieren. Nur durch Einzelaktionen kam das Heimteam nach vorne. Die erste große Chance verpasste Facundo Pellistri (4.). Zum Torerfolg kamen dann aber die Bayern. Nach einem schönen Doppelpass mit Harry Kane eröffnete Leroy Sané (28.) den Torreigen. Kurz darauf erhöhte Serge Gnabry (32.) nach sehenswerter Vorlage von Jamal Musiala auf 2:0. Die Möglichkeit vor dem Halbzeitpfiff auf 3:0 zu stellen, ließ Sané (45.) mit einem angeschnittenen Schuss aus halbrechter Position liegen.

United hellwach, Bayern schlägt zurück

Die zweite Hälfte beginnt mit einem Schock für die Bayern. Eine Ballverlust der Bayern im Spiel nach vorne bringt Höjlund (49.) in eine Abschlussposition und der Neuner von Manchester verkürzt auf 1:2 aus Sicht der Gäste. Kurz darauf gelangen die Bayern zu einem Handelfmeter, den Kane (54.) zum 3:1 eiskalt verwandelte. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken wussten die Gastgeber souverän und dominant aufzutreten. ManUnited konnte kaum Druck auf die Defensive der Bayern aufbauen.

Die Tuchel-Elf war stets darauf bedacht, den Ball möglichst lange in den eigenen Reihen zu halten. Eine wirklich große Torchance hatte der eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting nach 77 Minuten. Den Fernschuss des Kameruners parierte sein Landsmann Onana aber. Es folgten einige vielversprechende Angriffe, die aber nicht sauber ausgespielt wurden. Bayern hätte das Ergebnis noch um ein, zwei Treffer hochschrauben können.

Durch Casemiro (88.) kam United dann aber noch mal ran. Mathys Tel (90.+2) wollte mit dem 4:2 den Deckel draufmachen, doch Casemiro (90.+5) brachte United erneut in Reichweite. Allerdings zu spät, um etwas Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen.

Torfolge

1:0 Sané (28.): Sané drängt mit seinem starken Linken von rechts in die Mitte, spielt im Strafraum Kane an. Der Engländer lässt den Ball klatschen, Sané schließt ab und Onana kann die Kugel nicht abwehren. Zu großen Teilen geht das Tor auf die Kappe des Torhüters von United.

2:0 Gnabry (32.): Musiala dribbelt im Sprinttempo über die linke Seite in den Sechzehner. Drei Verteidiger von United bekommen den spritzigen Youngster nicht zu packen. Es folgt die Ablage nach hinten auf Gnabry, der aus kurzer Distanz einnetzt. Diesmal keine Chance für Onana.

2:1 Höjlund (49.): Musiala verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung. Rashford legt im Strafraum quer auf Höjlund der halb aus der Drehung zum Abschluss kommt. An den von Kim abgefälschten Ball kommt Ulreich nicht ran.

3:1 Kane (54.): Nachdem Upamecano die Hand von Eriksen anköpft, schaltet sich der VAR ein. Der Schiedsrichter schaut sich die Situation am Monitor an und zeigt auf den Punkt. Für Kane kein Problem, der Torjäger netzt problemlos ein.

3:2 Casemiro (88.): Verwirrung im Strafraum der Bayern. Casemiro kommt am Boden liegend an den Ball und stochert ihn links unten rein.

4:2 Tel (90.+2): Einen Chipball von Kimmich nimmt Tel mit dem Knie an. Danach zimmert der talentierte Stürmer den Ball ins Netz.

4:3 Casemiro (90.+5): Die Bayern waren wohl noch in die Kabine. Der Freistoß aus dem Halbfeld von Fernandes landet bei Casemiro. Der Brasilianer kann aus kürzester Distanz den Anschluss herstellen.

Eingewechselt:

63‘ Kingsley Coman (-) für Serge Gnabry

75‘ Eric Maxim Choupo-Moting (-) für Jamal Musiala

87’ Thomas Müller (-) für Harry Kane

87‘ Mathy Tel (-) für Leroy Sané