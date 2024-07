Hertha verleiht Kanga erneut

Hertha BSC und Wilfried Kanga gehen erneut getrennte Wege. ‚Le Parisien‘ berichtet, dass der 26-jährige Mittelstürmer an Cardiff City verliehen wird. Der Ivorer treffe schon am heutigen Montag beim Klub aus Wales, der in der zweiten englischen Liga an den Start geht, zum Medizincheck ein.

Die vergangene Saison wurde Kanga bereits bei Standard Lüttich in der Jupiler Pro League untergebracht. Diesmal beinhaltet das Leihgeschäft laut ‚Le Parisien‘ auch eine Kaufoption, deren Höhe nicht beziffert wird. 2022 war der Nationalspieler (zwei Länderspiele) für fünf Millionen Euro von den Young Boys aus Bern zur Alten Dame gewechselt, vertraglich ist er bis 2026 gebunden.