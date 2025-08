Ablöse steht: Frankfurt findet Buta-Abnehmer

Eintracht Frankfurt hat einen Käufer für Aurélio Buta gefunden. FT kann griechische Berichte bestätigen, wonach der 28-Jährige vor einem Wechsel zu Panathinaikos steht. Nach FT-Informationen sind sich alle Parteien über einen Transfer einig, der griechische Erstligist überweist 1,3 Millionen Euro an den Main.

Damit endet das Kapitel SGE für den Portugiesen nach drei Jahren. In der vergangenen Spielzeit war Buta an Stade Reims verliehen und absolvierte 31 Pflichtspiele in der Ligue 1. Den Abstieg konnte er aber nicht verhindern. Sein Vertrag in Frankfurt wäre 2026 ausgelaufen.