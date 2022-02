Arminia: Edimilson vor Abflug

Edimilson Fernandes steht unmittelbar vor einem Wechsel in seine Schweizer Heimat. Wie ‚nau.ch‘ berichtet, will Young Boys Bern den 25-jährigen Mittelfeldspieler noch vor Ablauf der Transferfrist per Leihe an Bord holen. In der Schweiz hat das Transferfenster noch bis zum heutigen Dienstag geöffnet.

Derzeit ist Fernandes von Mainz 05 an Arminia Bielefeld verliehen. Für die Ostwestfalen kam der Schweizer Nationalspieler seit Ende November überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Die Chancen, dass die Arminia die verankerte Kaufoption für den Rechtsfuß zieht, ist daher gering. In der Schweiz war Edimilson für den FC Sion am Ball, ehe es über die Stationen West Ham United und den AC Florenz im Sommer 2019 für 7,5 Millionen Euro nach Mainz ging.