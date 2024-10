Juventus entscheidet über Pogba

Paul Pogba wird zukünftig nicht mehr für Juventus Turin auflaufen. Das bestätigte Juve-Sportdirektor Cristiano Guintoli vor dem Ligaspiel der Bianconeri gegen Lazio Rom (1:0) am gestrigen Samstagabend gegenüber ‚DAZN‘: „Pogba war ein großartiger Spieler, aber wir haben jetzt andere Pläne. Wir haben in andere Spieler investiert und unser Team ist jetzt komplett.“

Pogba, der nach der Verkürzung seiner Dopingsperre ab dem kommenden Januar wieder am regulären Trainingsbetrieb teilnehmen könnte und ab März wieder in einem professionellen Ligabetrieb auflaufen darf, wird Juventus Ende des Jahres verlassen. Der Klub kündigte bereits an, den noch bis Sommer 2026 laufenden Vertrag mit dem 31-jährigen Mittelfeldspieler aufzulösen. Pogba, der zuletzt andeutete, dass er sich in Turin noch einmal durchsetzen will, wird sich dann ablösefrei einem neuen Verein anschließen können.