Liverpool-Rückkehr? Torres vor Zukunftsentscheidung

Fernando Torres wird im Anschluss an die Saison als Coach bei Atlético Madrid aufhören. Nach Inforamtionen von ‚Relevo‘ nimmt der Spanier im Sommer als Jugendtrainer der Rojiblancos seinen Hut, um sich nach einem neuen Engagement umzusehen. Wo der 40-Jährige im Anschluss anheuert, ist noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge war Torres in den vergangenen Wochen beim FC Liverpool zu Gast. An der Anfield Road spielte der frühere Mittelstürmer von 2007 bis 2011 durchaus erfolgreich, sammelte für die Reds 101 Scorerpunkte (81 Treffer, 20 Vorlagen) in 142 Einsätzen. Von seinem Besuch in Liverpool sei der 100-fache Nationalspieler begeistert gewesen – ob die Parteien künftig wieder zusammenfinden werden?