Löw Plan B bei Real?

Bei Real Madrid wappnet man sich offenbar für eine mögliche Trennung von Zinedine Zidane. Wie die ‚as‘ berichtet, wollen die Königlichen ihren Trainer wenn möglich halten – Präsident Florentino Pérez habe aber bereits Alternativszenarien im Kopf: Eines davon sei eine Zusammenarbeit mit Joachim Löw.

Der Bundestrainer quittiert nach der EM seinen Dienst, kündigte aber bereits an: „Meine Trainerlaufbahn wird danach nicht vorbei sein. Denn ich liebe die tägliche Arbeit auf dem Platz und das individuelle Training mit den Spielern.“ Löw lernt nach eigenen Angaben derzeit Spanisch, mit Real wurde er in den vergangenen Jahren immer wieder mal in Verbindung gebracht. Eine weitere Alternative zu Zidane sei derweil Klub-Legende Raúl, derzeit Trainer der zweiten Mannschaft.