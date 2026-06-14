„Treibende Kraft“: Klopp rasiert Werner

Jürgen Klopp ist offenbar die Triebfeder hinter dem anstehenden Trainerwechsel bei RB Leipzig. Die ‚Bild‘ bezeichnet Red Bulls Fußballchef als „treibende Kraft“ bei der Entlassung von Ole Werner und der Installation von Martín Demichelis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopps Verhältnis zu Werner sei trotz der Rückkehr in die Champions League „abgekühlt“, während er mit Demichelis im selben Country Club auf Mallorca verkehre. Der Ex-Bayern-Verteidiger kommt dem Vernehmen nach für festgeschrieben 2,5 Millionen Euro von RCD Mallorca nach Sachsen. Noch ist Werner aber nicht offiziell gefeuert.