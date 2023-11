HSV: Der Zeitplan mit Walter

Die Gespräche der Verantwortlichen des Hamburger SV über eine Vertragsverlängerung mit Coach Tim Walter sollen frühestens in der Winterpause beginnen. Aktuell ist Walter noch bis 2024 an die Hamburger gebunden. Nach Information der ‚Hamburger Morgenpost‘ wollen die Hanseaten zunächst die weitere Entwicklung in der laufenden Saison abwarten. Entscheidend sei besonders der Ausgang der diesjährigen Spielzeit.

Nach aktuellem Stand spräche nichts gegen Walters Weiterbeschäftigung bei den Rothosen: Der HSV steht auf dem zweiten Rang und damit auf einem Aufstiegsplatz. Zudem sollen Sportdirektor Jonas Boldt und Walter weiterhin eine enge und gute Beziehung zueinander pflegen.