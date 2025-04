Eintracht: So plant Trapp

Eintracht Frankfurt kann wohl auch in der kommenden Saison auf Kevin Trapp zurückgreifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, strebt die langjährige Nummer eins der Adlerträger, trotz des vorläufigen Verlustes seines Stammplatzes an Kaua Santos, keinen Wechsel im Sommer an. Stattdessen will der 34-Jährige in der Sommervorbereitung den Platz zwischen den Pfosten der Frankfurter wieder zurückerobern. Ohnehin stehen derzeit keine Vereine wegen Trapp Schlange, loses Interesse soll es aus der MLS und der Serie A geben.

Trapp ist aktuell aufgrund eines Muskelanrisses im Schienbein zum Zusehen gezwungen. Vertreter Santos macht in seiner Abwesenheit einen überragenden Job, weswegen eine dauerhafte Wachablösung im Eintracht-Kasten alles andere als unwahrscheinlich ist. Zuletzt hieß es jedoch noch, dass man bei der SGE nicht davon ausgeht, dass Trapp eine Degradierung zur Nummer zwei hinnehmen wird. Nun scheint er sich dem Konkurrenzkampf stellen zu wollen.