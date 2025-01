Brighton-Talent Enciso: Vertragspoker & Bundesliga-Interesse

Die Lage rund um Julio Enciso bei Brighton & Hove Albion spitzt sich zu. Laut ‚ABC Color‘ aus Paraguay wollen die Seagulls den bis 2026 datierten Vertrag mit dem 20-jährigen Paraguayer verlängern. Dies sei eine Bedingung des Premier League-Klubs, um einer Leihe zuzustimmen. Nach FT-Informationen will der offensive Mittelfeldspieler seinen Vertrag in Brighton aber nicht verlängern.

Die Pläne des 23-fachen Nationalspielers sehen anders aus. Neben einem permanenten Transfer ist auch vorerst eine Leihe bis Saisonende möglich. Im November fragten auch Vereine aus Deutschland lose für Enciso an, wie FT erfuhr. Ernsthafte Verhandlungen fanden aber nicht statt. Momentan befinden sich die Parteien in einer Pattsituation. Brighton will einer Leihe nur bei einer Vertragsverlängerung zustimmen. Option zwei ist ein direkter Verkauf. Hier setzen die Engländer den Preis auf umgerechnet 41,5 Millionen Euro fest.