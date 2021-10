Ajax schießt Dortmund ab: Die Noten zum BVB-Debakel

Neun Minuten brauchte Ajax Amsterdam, um das Spiel komplett an sich zu reißen. Eine erste Großchance von Antony konnte Mats Hummels in letzter Sekunde noch abgrätschen (9.), einen Schuss von Blind parierte Gregor Kobel (10.). Das 0:1 aus Sicht von Borussia Dortmund fiel dann eine Minute später, als Kapitän Marco Reus eine Freistoß-Flanke von Antony unglücklich ins eigene Tor verlängerte. Ajax blieb die aktivere Mannschaft und legte in der 25. Minute durch Daley Blind nach.

Durch ihren zweiten Treffer beflügelt spielten sich die Niederländer förmlich in einen Rausch. Die überforderte BVB-Defensive wurde von den Hausherren teils vorgeführt, gefährliche Schüsse flogen minütlich auf das Tor der Schwarz-Gelben. Die Offensive der Borussen konnte für keine Entlastung sorgen. Einzig Kobel hatten die Dortmunder es zu verdanken, dass der Rückstand nicht noch viel höher war.

Nach dem Seitenwechsel kam der BVB seinerseits ebenfalls zu Chancen. Erling Haaland traf nach Traumpass von Mats Hummels nur die Latte (47.) und scheiterte später an Remko Pasveer (67.) – genauso wie Jude Bellingham (58.). Defensiv blieb Dortmund aber anfällig. Gegen Ryan Gravenberch konnte Kobel mit einer erneuten Glanztat noch parieren, gegen Antony war er dann chancenlos (57.). 0:3 aus BVB-Sicht.

Dortmund erschreckend schwach

Dabei sollte es nicht bleiben, denn Ajax spielte auch in der Schlussphase weiter nach vorne. Die Dortmunder Abwehr schien nur noch den Abpfiff herbeizusehen, musste aber das nächste Gegentor hinnehmen (72.). Torschütze diesmal: Sébastien Haller, der somit bereits sechsmal in dieser Champions League-Saison getroffen hat.

So endete das Spiel mit einer deutlichen und in dieser Höhe völlig verdienten Niederlage für Dortmund. Es war das schwächste Spiel seit der Amtsübernahme von Trainer Marco Rose, der vor dem Bundesliga-Duell gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15:30 Uhr) nun Aufbauarbeit leisten muss.

Torfolge

1:0 Reus (Eigentor) (11.): Antony geht an der rechten Strafraumkante ins Eins-gegen-Eins mit Hummels, der den Brasilianer nur regelwidrig stoppen kann. Den fälligen Freistoß führt Tadic aus zieht den Ball mit Zug in Richtung BVB-Tor. Unglücklich touchiert das Leder den Kopf des hochsteigenden Marco Reus, sodass der Dortmunder Kapitän unglücklich ins eigene Tor verlängert. Kobel ist chancenlos.

2:0 Blind (25.): Ein Einwurf von Ajax leitet den nächsten Treffer des Abends ein. Hummels klärt zweimal unzureichend per Kopf, sodass der Ball über Umwege bei Haller landet. Der Stürmer leitet weiter zu Blind, der aus 18 Metern direkt abzieht. Kobel fliegt vergeblich, denn vom Innenpfosten aus prallt der Ball ins Tor.

3:0 Antony (57.): Antony krönt seine Glanzleistung und der BVB geht unter. Nach einer Flanke von rechts kommt er im Strafraum an den Ball. Can versucht, den Brasilianer zu stellen, sieht dann aber ganz alt aus. Ein Wackler genügt und Antony hat genug Raum, um den Ball unhaltbar ins lange Eck zu schlenzen.

4:0 Haller (72.): Ajax zeigt keine Gnade. Nach einem Ballverlust kommt Blind an der linken Außenbahn an den Ball. Unbedrängt kann der Niederländer flanken, in der Mitte schleicht sich Haller in den Raum zwischen Hummels und Can. Den maßgenauen Ball muss der Stürmer nur noch einnicken. Die BVB-Abwehr agiert hier viel zu passiv.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt

46‘ Can (5) für Schulz

53‘ Hazard (5) für Malen

79‘ Wolf für Meunier

79‘ Pongracic für Hummels

88‘ Knauff für Brandt