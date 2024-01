Mukiele-Poker: PSG denkt an Tauschobjekt Kimmich

Paris St. Germain kommt mit einer überraschenden Transferidee um die Ecke. Im Rahmen der Verhandlungen mit dem FC Bayern über einen Wechsel von Nordi Mukiele plant PSG laut der ‚L’Équipe‘, Joshua Kimmich (28) als Tauschobjekt in die Verhandlungen einzubeziehen. Zusätzlich soll Ablöse nach München fließen.

Die französische Sporttageszeitung macht keinen Hehl daraus, dass dies ein schwieriges Unterfangen wird. Zwar ist Kimmich unter Thomas Tuchel nicht mehr unumstritten und gilt im Sommer auch angesichts seines 2025 auslaufenden Vertrags als Verkaufskandidat. Gleichzeitig herrscht auf seiner Position im defensiven Mittelfeld aber schon jetzt ein personeller Engpass.

Entsprechend unwahrscheinlich ist es also, dass die Bayern Kimmich im Winter ziehen lassen. Ein Sechser seiner Klasse wird bei aller Kritik der vergangenen Wochen im Januar nicht zu bekommen sein. Generell, so war in der Vergangenheit zu vernehmen, ist Kimmich aber offen für eine Auslandserfahrung. Der FC Barcelona und Trainer Xavi halten große Stücke auf den deutschen Nationalspieler.