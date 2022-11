Kein Kreuzbandriss bei Harit

Amine Harit hat sich offenbar doch nicht wie befürchtet das Kreuzband gerissen. Wie Olympique Marseille offiziell bestätigt, kommt der Marokkaner mit „einer Kreuzband-Zerrung im linken Knie“ davon. Harit musste beim gestrigen 3:2-Sieg gegen die AS Monaco in der 62. Minute verletzt das Feld verlassen.

Weitere Untersuchungen sollen ergeben, wie die Verletzung am besten behandelt werden kann. So oder so wird der 25-jährige Offensivspieler auf die WM in Katar verzichten müssen.