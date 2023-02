Gespräche laufen: Neymar nach England?

611 Millionen Euro hat der FC Chelsea in dieser Saison an Ablösezahlungen für neue Spieler investiert. Sportlich ausgezahlt hat sich der Kaufrausch bislang nicht: Platz zehn in der Premier League, raus in den Pokalwettbewerben und gestern ein bitteres 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund.

Raus aus der Misere will der reiche Klub aus London mit weiteren Superstars. Neuestes Ziel von Besitzer Todd Boehly ist offenbar Neymar (31). Nach Informationen von ‚Le Parisien‘ traf sich der US-Amerikaner am Dienstag in der französischen Hauptstadt mit PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi.

Boehly liebt Neymar

Bei der Gesprächsrunde in einem Pariser Hotel sei es um mehrere Themen, vor allem aber um die Möglichkeit eines Neymar-Transfers im Sommer gegangen – und die scheint gegeben. Bei Paris St. Germain ist man längst bereit, den mit 222 Millionen Euro teuersten Spieler der Geschichte wieder abzugeben.

Der Kabinenstreit mit Kaderplaner Luis Campos hat weiteres Öl ins Feuer gegossen, zudem würde PSG das Riesengehalt von 36 Millionen Euro pro Saison einsparen. ‚Le Parisien‘ nennt 60 Millionen Euro für einen potenziellen Wechsel zu Chelsea. Bei den Blues hat man Neymar bereits seit dem vergangenen Sommer im Visier, Boehly gilt als großer Fan des Brasilianers. Nun kommt neue Bewegung rein.