TSG schnappt sich Wimmer

Mit Österreich nimmt Patrick Wimmer an der Weltmeisterschaft teil, im Anschluss geht es für den 25-Jährigen dann zur TSG Hoffenheim. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der Angreifer ins Sinsheim einen langfristigen Vertrag – dem Vernehmen nach bis 2031– unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch schon im Sammelfieber? pic.twitter.com/eQ1IeMrL4F — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 3, 2026

Die TSG eist Wimmer mit Hilfe einer Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro vom VfL Wolfsburg los. TSG-Sportdirektor Paul Pajduch sagt zum Neuzugang: „Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee. Nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg hatte Patrick eine Vielzahl von Angeboten aus dem In- und Ausland. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn für unseren TSG-Weg gewinnen konnten. Wir sind überzeugt davon, dass er uns nicht nur auf Anhieb verstärken wird, sondern auch selbst noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen kann.“

Wimmer war vor vier Jahren von Arminia Bielefeld nach Wolfsburg gewechselt. In der jüngst beendeten Saison wurde der Rechtsaußen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, dennoch konnte er in der Bundesliga vier Tore und drei Vorlagen beisteuern. Den Abstieg verhinderte das allerdings nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball. Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde. Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können. Besonders bedanken möchte ich mich zudem bei Andreas Schicker und Paul Pajduch für die guten Gespräche, die mich vollends überzeugt haben“, so der Neuzugang.