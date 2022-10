Ten Hags United: Es klappt auch mit Ronaldo

Zugegebenermaßen hätte Erik ten Hag im Sommer einen deutlich leichteren Trainerjob als den von Manchester United übernehmen können. Der Niederländer wechselte allerdings von Ajax Amsterdam zu den Red Devils und stellte sich bewusst dieser Mammutaufgabe.

Wenige Monate sind seitdem ins Land gegangen und ten Hag hat bereits einige große Herausforderungen gemeistert. Eine schwierige Transferphase, zwei Auftaktniederlagen in der Liga und immer wieder aufkommende Störgeräusche um Cristiano Ronaldo machten dem Coach das Leben schwer.

Inzwischen hat sich das Blatt jedoch zugunsten des neuen Trainers im Old Trafford gewendet. Souverän hat er die Querelen von CR7 abmoderiert und ihn sogar wieder erfolgreich ins Team integriert.

Ronaldo als Teamplayer

Gegen West Ham United (1:0) stand Ronaldo überraschend wieder in der Startelf. Damit untermauerte ten Hag seine Worte, dass Ronaldo weiterhin ein wichtiger Teil seiner Pläne ist. Der portugiesische Superstar zahlte es seinem Trainer mit einer mannschaftsdienlichen Leistung zurück. Statt im Sechzehner auf Flanken zu warten, arbeitete Ronaldo und erfüllte alle taktischen Anweisungen seines Trainers.

Gegenüber ‚Sky Sports‘ ließ ten Hag nach dem Spiel verlauten: „Er hat das getan, was wir erwartet haben: Das Pressing angeführt.“ Immer wieder lief Ronaldo die Verteidiger der Hammers an und wies nach, dass er fit genug ist, um ten Hags Spielphilosophie umzusetzen. Das wurde in den vergangenen Wochen immer mal wieder in Frage gestellt. Die Antwort lieferte Ronaldo auf dem Platz.

Handschrift zu erkennen

Grundsätzlich ist seit ten Hags Übernahme der Mannschaft zu erkennen, welchen Spielstil man als Fan des Klubs künftig erwarten kann. Die zahlreichen Trainerwechsel und damit einhergehend ständigen Umstrukturierungen des Kaders ließen bei United eine klare Linie vermissen.

Ten Hag hat es geschafft, mit ein paar gezielten Transfers schon in kürzester Zeit seine Idee in der Mannschaft zu implementieren. Hohes Anlaufen, frühes Pressing, dem Gegner keine Luft zum Atmen lassen. Dabei aber immer zielstrebig Richtung gegnerisches Tor agieren und den Abschluss suchen.

Nächster Schritt: Titelkampf?

Ziel der Bestrebungen ist, wieder an erfolgreichere Tage aus der Vergangenheit anzuknüpfen. Seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson ist United ohne Premier League-Titel geblieben. Nun sind die Red Devils zumindest auf dem Weg, mittelfristig wieder ein ernsthafter Konkurrent um die Liga-Trophäe zu werden.

Ten Hag ist sich jedoch bewusst, dass es bis dahin noch weitere Entwicklungsschritte braucht. Vor allem in der Qualität der eigenen Angriffe sieht der Trainer noch Luft nach oben: „Wir haben die Qualität, Tore zu schießen, aber die Effektivität des Angriffsfußballs müssen wir noch verbessern. Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch ein weiter Weg.“ Und auch da muss Ronaldo – derzeit lediglich mit einem Saisontor in der Liga – einen Gang hochschalten.