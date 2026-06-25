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Offiziell Bundesliga

BVB präsentiert Book-Assi

von Lukas Hörster - Quelle: bvb.de
1 min.
David Blacha auf der SVE-Bank @Maxppp

Borussia Dortmund hat David Blacha unter Vertrag genommen. Zum 1. Juli tritt der 35-Jährige seinen Job als Referent von Sportdirektor Ole Book an. Schon bei der SV Elversberg hatten die beiden als Duo in der Sportlichen Leitung fungiert. Book wechselte mitten in der Saison nach Dortmund, nun folgt ihm seine rechte Hand.

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Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagt: „Wir freuen uns, dass wir David für Borussia Dortmund gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten weiterbringen wird. Ich kenne David noch als ehrgeizigen Jugendspieler in Schwarzgelb und freue mich, dass er jetzt wieder Teil des BVB wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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