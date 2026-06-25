Borussia Dortmund hat David Blacha unter Vertrag genommen. Zum 1. Juli tritt der 35-Jährige seinen Job als Referent von Sportdirektor Ole Book an. Schon bei der SV Elversberg hatten die beiden als Duo in der Sportlichen Leitung fungiert. Book wechselte mitten in der Saison nach Dortmund, nun folgt ihm seine rechte Hand.

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David Blacha verstärkt ab dem 1. Juli 2026 die sportliche Leitung von Borussia Dortmund. Der 35-Jährige kommt von der SV Elversberg und wird als Referent von Sportdirektor Ole Book tätig sein. Herzlich willkommen, David! 👋



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Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagt: „Wir freuen uns, dass wir David für Borussia Dortmund gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten weiterbringen wird. Ich kenne David noch als ehrgeizigen Jugendspieler in Schwarzgelb und freue mich, dass er jetzt wieder Teil des BVB wird.“