Schlotterbeck nur noch Plan B?

Nach eineinhalb Spieltagen ist die WM für Nico Schlotterbeck (26) gelaufen, der Innenverteidiger von Borussia Dortmund fällt mit einer Bänderverletzung mehrere Monate aus. Auswirkungen hat die Verletzung auch auf einen möglichen Transfer in diesem Sommer.

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Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist der Linksfuß in der Gunst von Real Madrids Trainer José Mourinho gefallen. Der Portugiese fordert neben einem zentralen Mittelfeldspieler vor allem noch einen neuen Innenverteidiger. Schlotterbeck galt als Wunschspieler, mittlerweile habe ihn aber Alessandro Bastoni (27) von Inter Mailand überholt.

Als weitere Alternative wird zudem Piero Hincapié (24) vom FC Arsenal gehandelt. Komplett abgeschrieben ist Schlotterbeck in der spanischen Hauptstadt aber noch nicht. Grund ist vor allem der Preis. Der 29-fache Nationalspieler kann den BVB für festgeschriebene 50 Millionen Euro verlassen. Im Gegensatz dazu taxiert die ‚Marca‘ den Preis für Bastoni auf 70 Millionen Euro.