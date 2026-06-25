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Union verleiht Eigengewächs Prosche

von Lukas Weinstock - Quelle: fc-union-berlin.de
3 min.
Horst Heldt @Maxppp

Der 1. FC Union Berlin parkt Leon Prosche in der Regionalliga. In der kommenden Saison wird der 19-jährige Rechtsverteidiger für Erzgebirge Aue auflaufen. Bei den Sachsen soll der Youngster, der zuletzt für die Berliner U19 zum Einsatz kam, Spielpraxis im Herrenbereich sammeln.

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Erst vor wenigen Wochen unterzeichnete Prosche einen Profivertrag bei den Eisernen. „Leon hat sich in unserem Nachwuchs hervorragend entwickelt und bringt viele Qualitäten mit, die wir auf seiner Position schätzen. Für den Übergang in den Profifußball sind regelmäßige Einsätze im Männerbereich entscheidend. Aue bietet ihm ein Umfeld, in dem er sich beweisen und Verantwortung übernehmen kann. Wir werden seinen Weg eng begleiten“, gibt Geschäftsführer Sport Horst Heldt zu Protokoll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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