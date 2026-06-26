Schick verabschiedet sich

Wenige Stunden nach dem feststehenden Aus von Tschechien bei der Weltmeisterschaft hat Patrik Schick sein Karriereende bei der Nationalmannschaft verkündet. Via Social Media verabschiedet sich der Stürmer von den Fans: „Es war eine Reise voller Emotionen, Freude, Enttäuschung, Siege und schwieriger Momente“, so der Stürmer von Bayer Leverkusen. Bei der WM wollte es für ihn und seine Nation so gar nicht laufen, mit nur einem Punkt ist nach der Gruppenphase Schluss.

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Der 30-Jährige absolvierte insgesamt 56 Partien für sein Land und erzielte dabei 26 Treffer. In seiner Mitteilung äußert sich Schick durchaus kritisch: „Ich habe das Gefühl, dass der tschechische Fußball so viel mehr Potenzial hat, als er in den letzten Jahren gezeigt hat. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen und einiges ändern, was langfristig nicht funktioniert hat. Ich sage das nicht aus Wut oder Enttäuschung. Ich sage das, weil mir der tschechische Fußball am Herzen liegt“, so der Linksfuß.