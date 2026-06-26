Nagelsmann gibt Brown-Update

Die deutsche Nationalmannschaft kann im Sechzehntelfinale voraussichtlich auf Nathaniel Brown setzen. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador: „Das Training von ihm war gut. Ich denke, dass er im Sechzehntelfinale am Montag spielen kann“, so der Bundestrainer. Gegen Ecuador hatte David Raum (28) den Frankfurter ersetzt und eine unauffällige Partie abgeliefert (FT-Note 3,5).

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Brown hatte sich in den vergangenen Wochen in der deutschen Nationalmannschaft seinen Stammplatz erarbeitet. Gegen die Südamerikaner fehlte er allerdings mit muskulären Problemen. Der 23-Jährige steht kurz vor dem Wechsel zum FC Bayern, die beiden Klubs konnten sich am gestrigen Donnerstag einigen.