Menü Suche
Kommentar 2
Offiziell Bundesliga

Schalke verkauft Hamache

von Lukas Weinstock - Quelle: schalke04.de
1 min.
Ilyes Hamache im Einsatz für Amiens @Maxppp

Der FC Schalke 04 hat einen Abnehmer für Ilyes Hamache gefunden. Die Knappen verkünden, dass der 23-Jährige zum SC Cambuur wechselt. Beim niederländischen Erstligisten unterzeichnet der Außenspieler, der in der abgelaufenen Saison an den SC Amiens verliehen war, einen Dreijahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nach dem Ende der Leihe haben wir gemeinsam mit Ilyes über seine Zukunft gesprochen. Spielzeit ist für seine Entwicklung wichtig, weshalb der Wechsel für alle Seiten Sinn ergibt. Wir wünschen Ilyes für seine neue Herausforderung in Leeuwarden und seine persönliche Zukunft alles Gute“, ordnet Direktor Profifußball Youri Mulder ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
Schalke 04
Cambuur
Ilyès Hamache

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Cambuur Logo SC Cambuur
Ilyès Hamache Ilyès Hamache
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert