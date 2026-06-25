Schalke verkauft Hamache

Der FC Schalke 04 hat einen Abnehmer für Ilyes Hamache gefunden. Die Knappen verkünden, dass der 23-Jährige zum SC Cambuur wechselt. Beim niederländischen Erstligisten unterzeichnet der Außenspieler, der in der abgelaufenen Saison an den SC Amiens verliehen war, einen Dreijahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

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„Nach dem Ende der Leihe haben wir gemeinsam mit Ilyes über seine Zukunft gesprochen. Spielzeit ist für seine Entwicklung wichtig, weshalb der Wechsel für alle Seiten Sinn ergibt. Wir wünschen Ilyes für seine neue Herausforderung in Leeuwarden und seine persönliche Zukunft alles Gute“, ordnet Direktor Profifußball Youri Mulder ein.