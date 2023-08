England-Transfer: Werder verkauft Gruev

Ilia Gruev verlässt seinen Heimatverein SV Werder Bremen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler schließt sich Leeds United an und unterschreibt beim englischen Zweitligisten einen bis 2027 datierten Vertrag. Medienberichten zufolge kassiert Werder eine Ablöse in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro.

Gruev war 2015 in die Jugendabteilung der Bremer gewechselt. In der Zweitliga-Saison des Klubs 2021/22 schaffte er den Durchbruch im Profikader. Da Werder in der Lage war, mit einer Ablöse für den Bulgaren dringend benötigtes Geld einzunehmen, galt Gruev schon länger als Verkaufskandidat.

