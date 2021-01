Transfer vor Abschluss: Frankfurt sticht Wolfsburg bei Akman aus

Eintracht Frankfurt wird offenbar zeitnah auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wie zunächst türkische Medien und nun auch ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, steht Ali Akman vom türkischen Zweitligisten Bursaspor vor dem Wechsel zur SGE. Die Parteien seien sich bereits „komplett einig“, so der Pay-TV-Sender.

Teil des Eintracht-Kaders wird Akman aber offenbar erst im Sommer, wenn sein Vertrag bei Bursaspor ausläuft. Folglich wird keine Ablöse für den 18-jährigen Stürmer fällig, der bei seinem Klub absoluter Leistungsträger ist. Zehn Tore und drei Vorlagen in 17 Liga-Spielen machen Akman unverzichtbar.

Im Transferpoker um den Torjäger hat die Eintracht offenbar unter anderem den VfL Wolfsburg ausgestochen. Die türkische Zeitung ‚Fanatik‘ hatte in der vergangenen Woche von Akmans nahendem Transfer in die Autostadt berichtet. Nun zieht es ihn offenbar doch an den Main.