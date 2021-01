Bericht: Wolfsburg vor Akman-Transfer

Der VfL Wolfsburg könnte in Kürze einen Transfer unter Dach und Fach bringen. Laut einem Bericht der türkischen Zeitung ‚Fanatik‘ stehen die Niedersachsen kurz vor der Verpflichtung von Offensiv-Juwel Ali Akman. Zurzeit stürmt der 18-Jährige noch in der zweiten türkischen Liga für Bursaspor.

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, weilten Verantwortliche des VfL bereits für Verhandlungen in der Türkei. So soll Akman einen bis 2025 datierten Vertrag in der Autostadt unterschreiben. Die Ablöse betrage drei Millionen Euro. Eine sofortige Verstärkung wird das Sturmjuwel allem Anschein nach aber nicht. Die laufende Spielzeit soll der 18-Jährige leihweise bei seinem Heimatklub beenden.

Mit 18 Jahren bereits der Star

Dort ist Akman schon jetzt kaum zu ersetzen. In der aktuellen Saison stand der türkische U21-Nationalspieler – von einer Gelbsperre abgesehen –immer auf dem Platz und dabei stets in der Startelf des Tabellenneunten. In seinen 16 Einsätzen kommt er dabei auf starke neun Tore und drei Vorlagen. Damit ist er nicht nur Topscorer seines Teams, sondern auch Zweiter in der Torjägerliste der zweiten türkischen Liga.

Im Werben um das Offensiv-Juwel setzte sich Wolfsburg dem Bericht zufolge gegen weitere namhafte Interessenten durch. So sollen unter anderem der türkische Spitzenklub Galatasaray sowie RB Salzburg großes Interesse an Akman bekundet haben. Auch Eintracht Frankfurt wurde vor der Leihe von Luka Jović als Bewerber gehandelt. Den Zuschlag sichern sich anscheinend jedoch die Wölfe.