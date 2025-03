Einigung: Tosun vor Fener-Abschied

Cenk Tosun dürfte in Kürze seine Koffer bei Fenerbahce packen. Wie ‚Sports Digitale‘ berichtet, hat sich der 33-jährige Angreifer mit dem japanischen Erstligisten Urawa Red Diamonds auf die Vertragsbedingungen geeinigt. Damit steht einem Abschied des ehemaligen Frankfurters aus Istanbul quasi nichts mehr im Wege. Der Wechsel ist noch möglich, da in Japan das Transferfenster erst am 26. März schließt.

Für Tosun bedeutet der Wechsel nach Japan den Abschied von Fenerbahce nach nur wenigen Monaten. Erst im Sommer war der Stürmer ablösefrei von Stadtrivale Besiktas zum von José Mourinho trainierten Klub gewechselt. Unter dem portugiesischen Startrainer bestritt der Rechtsfuß aber ausschließlich Kurzeinsätze (283 Minuten verteilt auf 17 Spiele).