BVB: Folgt Anton auf Brandt?

Waldemar Anton (29) könnte bei Borussia Dortmund die Rolle von Julian Brandt (30) als dritter Kapitän einnehmen. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass sich der Innenverteidiger als klarer Favorit für das Amt herauskristallisiert, das aufgrund des Abgangs von Brandt frei wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Außerdem steht der Regionalzeitung zufolge fest, dass Emre Can (32) Spielführer und Nico Schlotterbeck (26) sein Stellvertreter bleibt. In die Gruppe der Führungsspieler gehört auch Torhüter Gregor Kobel (28), der allerdings keine offizielle Position bekleidet.