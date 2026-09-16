Mitarbeiter

Wie aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervorgeht, lud Jürgen Klopp vor eineinhalb Wochen alle Mitarbeiter zum Grillen in den DFB-Campus ein. Die Botschaft ist klar: Jeder soll am Maximum arbeiten, damit das DFB-Team erfolgreich ist.

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Besonders wichtig ist Klopp dabei die Zusammenarbeit mit den U-Nationaltrainern. „Das Entscheidende dabei ist und dieses Gefühl wollte ich den Trainern vermitteln: Wir gemeinsam trainieren die deutsche Nationalmannschaft“, sagte der Bundestrainer schon im August. Auch zu den Vereinstrainern seiner Nationalspieler will Klopp ein aktives Verhältnis haben.

Patriotismus

Bei der WM 2006 war Klopp ein beliebter TV-Experte. Offenbar denkt er gerne an die Stimmung bei der Heim-WM zurück, will laut der ‚Bild‘ jetzt das Sommermärchen-Gefühl „wieder aufleben lassen.“ Heißt: Das Land bei Länderspielen mit Leistung und Ergebnissen mitreißen.

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Disziplin

Die DFB-Stars sollen künftig wieder „klarere Regeln“ zu befolgen haben, heißt es im ‚Bild‘-Bericht. Unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann wurden Vorwürfe laut, dass es im WM-Quartier in den USA teilweise zu locker zuging.

Taktik

Klopp kündigte bereits an, das DFB-Team mit Viererkette und Außenstürmern auflaufen lassen zu wollen. Außerdem setzt er auf seine bekannten Stilmittel Pressing und Gegenpressing auf Basis von Raumdeckung.