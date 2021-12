96: Dabrowski wird bleiben

Interimstrainer Christoph Dabrowski wird bei Hannover 96 offenbar zur Dauerlösung. „Es läuft auf Dabrowski hinaus“, kündigt Klubchef Martin Kind im ‚Sportbuzzer‘ an, „ich werde mich mit Sportchef Marcus Mann noch vor dem Spiel gegen Werder in der Trainerfrage abstimmen Wir werden das dann nach dem Spiel auch zügig verkünden. Ich habe noch nie erlebt, dass sich eine Mannschaft so für einen Trainer positioniert hat wie bei Christoph Dabrowski.“

Eine kleine Hintertür lässt sich der 77-Jährige aber mit Hinblick auf das Topspiel gegen Bremen (Sonntag, 13:30 Uhr) offen: „Es sei denn, die Mannschaft bricht gegen Werder auseinander.“ Das aber „wird nicht passieren“, ist sich Kind sicher.