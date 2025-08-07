Menü Suche
35 Millionen für Bakwa?

von Arouna Touray - Quelle: L’Équipe
Dilane Bakwa

Nottingham Forest buhlt um Dilane Bakwa von Racing Straßburg. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, haben die Tricky Trees ein Angebot von rund 28 Millionen Euro beim Ligue 1-Klub eingereicht, das die Franzosen allerdings abgelehnt haben. Dem Bericht zufolge fordert Straßburg eine Ablöse zwischen 30 und 35 Millionen Euro.

Bakwa, der als Rechtsaußen agiert und bei Nottingham die Nachfolge von Anthony Elanga (23/Newcastle United) antreten könnte, spielte in der vergangenen Saison stark auf. In 30 Ligaspielen gelangen dem 22-jährigen Franzosen 15 Scorerpunkte (sechs Tore, neun Vorlagen). An Straßburg ist der U21-Nationalspieler (sechs Spiele) vertraglich bis 2027 gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Dilane Bakwa

