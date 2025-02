Torgarant Orban zufrieden mit TSG-Start

Erst im Winter zur TSG Hoffenheim gewechselt entpuppt sich Angreifer Gift Orban als womöglich entscheidender Faktor im Abstiegskampf. Mit seinem Auftakt für den neuen Klub ist der 22-Jährige überaus zufrieden, wie er dem ‚kicker‘ verrät: „Es ist mein Job, Tore zu erzielen. Und wenn ich treffe, dann steigt auch mein Selbstbewusstsein. Wenn man neu in ein Team kommt, braucht es ein bisschen Zeit. Du musst dich an vieles anpassen, und das klappt jetzt immer besser.“

Der Nigerianer wechselte zu Jahresbeginn für neun Millionen von Olympique Lyon in den Kraichgau und hat für Hoffenheim bisher vier Treffer in sieben Bundesligapartien erzielt – bei lediglich acht Torschüssen. „Jeder Trainer, jede Mannschaft ist unterschiedlich, und ich versuche mich daran anzupassen. Ich will hier jedes Spiel kämpfen und alles geben. Ich denke dabei zuerst an den Klub, an unsere Position, die wir verbessern wollen, und dann an mich selbst“, so der Mittelstürmer. Gegenwärtig liegt die TSG mit sieben Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf Rang 14.