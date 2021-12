Bayern - Barça: So könnten sie spielen

Der FC Bayern gegen den FC Barcelona – ein äußerst prestigeträchtiges Duell, das namhafter kaum sein könnte. Doch die Realität sieht anders aus: Während Bayern mit fünf Siegen aus fünf Spielen zu den Titel-Favoriten gehört, droht Barça das frühzeitige Ausscheiden in der Gruppenphase. Sollten die Blaugrana tatsächlich gegenüber Benfica Lissabon den Kürzeren ziehen, wäre dies ein erheblicher Rückschlag in der noch jungen Amtszeit des neuen Trainers Xavi.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern

Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Marcel Sabitzer fallen aus – entsprechend dünn besetzt ist die Personaldecke im Mittelfeld des Bundesliga-Tabellenführers. Marc Roca könnte unverhofft sein Startelf-Debüt in dieser Saison winken, wahrscheinlicher ist aber, dass Jamal Musiala beginnt. Daneben wird Corentin Tolisso die Fäden ziehen. Weil zudem Serge Gnabry nicht zur Verfügung steht, werden aller Voraussicht nach Leroy Sané und Kingsley Coman auf den Flügeln starten. Auf der Rechtsverteidiger-Position könnte Niklas Süle den Vorzug vor Benjamin Pavard erhalten.

Barça

In der heutigen Partie winkt Ousmane Dembélé nach längerer Verletzungspause das Startelf-Comeback. Im von Xavi favorisierten 4-3-3-System kommt den Flügelstürmern eine gewichtige Rolle zu. Der spanische Coach erwartet Fertigkeiten in Eins-gegen-Eins-Situationen und Tempoläufe in die Tiefe. Qualitäten, mit denen Dembélé aufwartet. Aufgrund der verletzungsbedingten Absenz von Pedri wird Youngster Nico González voraussichtlich das Mittelfeld-Trio um Frenkie de Jong und Sergio Busquets komplettieren. In der Abwehr und im Angriff dürfen sich Sergiño Dest sowie Gavi Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen.