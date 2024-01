Solet auf dem Sprung nach Neapel

Die SSC Neapel könnte schon bald einen neuen Innenverteidiger bei sich begrüßen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ist sich der Serie A-Spitzenklub mit RB Salzburg über einen Transfer von Oumar Solet nahezu einig geworden. Es stehen allerdings noch letzte finanzielle Details aus.

Der 23-jährige Franzose ist Stammkraft bei den Österreichern, hat allerdings auch regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz scheint Napoli von Solet überzeugt zu sein und arbeitet intensiv an einer Einigung mit den Salzburgern. Im vergangenen Jahr liebäugelte Solet auch mit einem Wechsel in die Bundesliga. Nun zieht es ihn aber aller Voraussicht nach in die Serie A.