Roma verkündet Nelsson-Verpflichtung

Die AS Rom holt Victor Nelsson an Bord. Wie die Roma offiziell mitteilt, wechselt der 26-Jährige auf Leihbasis von Galatasaray in die Ewige Stadt. Für den Anschluss sichern sich die Giallorossi eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

Der dänische Nationalspieler war 2021 für sieben Millionen Euro vom FC Kopenhagen an den Bosporus gewechselt, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. In der laufenden Saison kommt Nelsson auf 18 Partien, der Großteil davon war jedoch nur von kurzer Dauer.