BVB: Braaf-Spur nach Italien

Jayden Braaf könnte es ein weiteres Mal nach Italien verschlagen. Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge führt bei der Suche nach einem Abnehmer eine erste Spur in das Land des viermaligen Weltmeisters. Dort war Braaf in der Rückrunde der Saison 2020/21 an Udinese Calcio verliehen, kam viermal in der Serie A zum Einsatz.

Zuvor berichtete Fabrizio Romano, dass zahlreiche Klubs ihren Hut in den Ring geworfen haben und auf eine Ausleihe des 20-jährigen Offensivspielers schielen. Seit seinem Sommerwechsel von Manchester City zu Borussia Dortmund konnte sich Braaf nicht durchsetzen, von Vereinsseite muss der Niederländer herbe Kritik einstecken. Sein Vertrag ist bis 2025 datiert.

