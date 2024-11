Grünes Licht: Neymar vor Blitz-Wechsel?

Die Zusammenarbeit zwischen Al Hilal und Neymar scheint ein baldiges wie auch unrühmliches Ende zu finden. 2023 war der einstige Superstar für stolze 90 Millionen Euro von Paris St. Germain zu den Saudis gewechselt. Seitdem kam der Brasilianer verletzungsbedingt erst in sieben Pflichtspielen für den Klub aus Riad zum Einsatz.

Lange Zeit wurde Neymar von einem Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt. Erst kürzlich feierte der 32-Jährige sein Debüt, ehe er sich prompt eine erneute Blessur zuzog: Mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel fällt er erneut bis zu sechs Wochen aus.

Santos-Comeback?

Die anhaltende Verletzungsmisere führt offenbar dazu, dass die Vereinsbosse sogar eine frühzeitige Auflösung des bis Sommer datierten Vertrags in Erwägung ziehen. Und offensichtlich hat sich Neymar bereits auf einen neuen Arbeitgeber festgelegt. Wie ‚UOL‘ berichtet, gibt der 128-fache Nationalspieler „grünes Licht“ für eine Rückkehr in seine Heimat zum FC Santos.

Dort wurde Neymar einst ausgebildet und spielte sich mit seinen unnachahmlichen Dribblings in den europäischen Fokus. Nun könnte der Rechtsfuß seine Karriere in Santos ausklingen lassen. Der brasilianische Traditionsklub ist zwar vergangenes Jahr in die Serie B abgestiegen, befindet sich aber als Tabellenführer kurz vor Ende der Saison auf bestem Weg, kommende Saison wieder erstklassig vertreten zu sein.