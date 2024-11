Wanner freut sich auf die EM

Paul Wanner hat erneut über seine abwartende Haltung in Sachen Nationalverbandsentscheidung gesprochen. Gegenüber ‚Sky‘ betont das 18-jährige Toptalent einmal mehr: „Ich glaube, dass man sieht, dass ich alles step by step machen will. Und deshalb will ich jetzt auch ganz normal bei der U21 weiterspielen. Im nächsten Sommer steht eine U21-EM an, auf die ich mich sehr freue. Und ich will mir das alles erarbeiten und erspielen – step by step.“

Wanner wurde bei den jüngsten DFB-Länderspielen gegen Bosnien-Herzegowina (7:0) und in Ungarn (1:1) eigentlich erstmals für die deutsche A-Auswahl nominiert, sagte aber aus oben genannten Gründen ab. Auch der österreichische Verband wirbt hartnäckig um den offensiven Mittelfeldspieler, der auf Klubebene gerade vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen ist.