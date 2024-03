Bayern-Aufstellung: Überraschung um Zaragoza

Beim FC Bayern gibt es die nächste Überraschung um Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza. Im Spiel gegen den SV Darmstadt 98 (15:30 Uhr) verzichtet Thomas Tuchel komplett auf den dribbelstarken Spanier. Der Name des 22-Jährigen fehlt auf dem Spielberichtsbogen, dementsprechend steht Zaragoza nicht im Kader des Rekordmeisters für die Bundesliga-Begegnung.

Zuletzt machte Trainer Tuchel das größte Problem bei Zaragoza publik: „Bryan fehlt in erster Linie einfach die Sprache. Es ist schwer in Englisch und schwer in Deutsch.“ Eigentlich war der Transfer des Flügelstürmers im Januar vorgezogen worden, um auf die Verletzung von Kingsley Coman zu reagieren. Fast zwei Monate später stehen lediglich 35 Einsatzminuten für Zaragoza in der Bundesliga zu Buche.