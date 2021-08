Hoppe verlässt Schalke

Matthew Hoppe setzt seine noch junge Profikarriere in der spanischen La Liga fort. Schalke verkauft den Angreifer an RCD Mallorca. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablösesumme von drei Millionen Euro. Hoppe erhält einen Vertrag bis 2025.

„Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mussten“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder, „Matthew ist ein klasse Junge, hätte es in den kommenden Wochen allerdings schwer gehabt, als Startspieler auf die Einsatzzeiten zu kommen, die er sich persönlich vorstellt. Wir wünschen ihm alles Gute für seine private und sportliche Zukunft.“

Für Schalke bestritt der 20-jährige US-Amerikaner 25 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Tore gelangen. Nach dem Abstieg in die zweite Liga gewann Hoppe Anfang August mit der Nationalmannschaft den Gold Cup.