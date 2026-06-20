Grillitsch löst Vertrag auf

Der SC Braga hat mitgeteilt, dass Florian Grillitsch von der Option in seinem Vertrag Gebrauch gemacht hat, diesen einseitig aufzulösen. Eigentlich war der Kontrakt noch bis 2027 gültig, jetzt verlässt der ehemalige Bundesliga-Profi die Portugiesen vorzeitig.

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O SC Braga informa que Florian Grillitsch exerceu a opção contratualmente prevista e nas condições mutuamente acordadas entre as partes, cessando a sua ligação ao Clube.



Sabe tudo em https://t.co/pDts0WIgDg. pic.twitter.com/Yn0fW3bVK2 — SC Braga (@SCBragaOficial) June 20, 2026

Wohin es Grillitsch zieht, sickerte bislang noch nicht durch. Der 30-Jährige wird aber durchaus einige Optionen haben. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für Braga wettbewerbsübergreifend in 36 Spielen zum Einsatz, spielte auch in der Europa League und sammelte fünf Scorerpunkte.