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Grillitsch löst Vertrag auf

von Dominik Schneider - Quelle: scbraga.pt
1 min.
Florian Grillitsch im Braga-Trikot @Maxppp

Der SC Braga hat mitgeteilt, dass Florian Grillitsch von der Option in seinem Vertrag Gebrauch gemacht hat, diesen einseitig aufzulösen. Eigentlich war der Kontrakt noch bis 2027 gültig, jetzt verlässt der ehemalige Bundesliga-Profi die Portugiesen vorzeitig.

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Wohin es Grillitsch zieht, sickerte bislang noch nicht durch. Der 30-Jährige wird aber durchaus einige Optionen haben. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für Braga wettbewerbsübergreifend in 36 Spielen zum Einsatz, spielte auch in der Europa League und sammelte fünf Scorerpunkte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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