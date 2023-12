Real: Zidane-Sohn will weg

Elyaz Zidane will seine Zelte bei Real Madrid nach Möglichkeit im Januar bereits abbrechen. Der 18-Jährige ist laut der ‚Marca‘ auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Grund dafür ist, dass sein Trainer Álvaro Arbeloa ihn in der U19 der Königlichen nicht als Stammkraft einplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 21 Spielen stand der Sohn von Frankreichs Legende Zinedine Zidane lediglich zweimal in der Startelf. Elyaz Zidane ist gelernter Linksverteidiger, er kann aber auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Für die französischen Junioren-Nationalmannschaften kam der Youngster bislang 16 Mal zum Einsatz.