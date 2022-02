Messi über Mbappé: „Lernen uns viel besser kennen“

Lionel Messi und Kylian Mbappé finden immer mehr eine gemeinsame Wellenlänge – neben und auf dem Spielfeld. Im Interview mit vereinseigenen Medien erklärt La Pulga: „Kylian kannte ich weder auf dem Platz noch außerhalb des Platzes. Jetzt lernen wir uns nach und nach viel besser kennen – vor allem auf dem Spielfeld. Wir lernen immer mehr, uns gegenseitig zu finden.“

Das hilft Messi, der nach einem etwas holprigen Start in der Liga inzwischen zwei Tore und neun Assists auf dem Konto hat, auch sportlich. In der Champions League sind es sogar fünf Treffer in sechs Partien. „Es ist sehr schön, mit den Besten auf dem Platz zu stehen“, resümiert der Weltstar. „Ich hatte das Glück, dies lange Zeit in Barcelona tun zu können und jetzt habe ich diese Chance auch in Paris.“