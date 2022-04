Nübel: Keine Bayern-Rückkehr mit Neuer

Alexander Nübel (25) will vorerst nicht zurück zum FC Bayern. Bei ‚Bild TV‘ sagt der noch bis 2023 an die AS Monaco verliehene Torhüter: „Im Moment ist es für mich gar kein Thema. Wenn Manuel Neuer da ist, wird er spielen. Und ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit noch mal zu Bayern zurückkomme.“

Nübel besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025. Bis dahin könnte auch der 36-jährige Neuer sein aktuell noch bis 2023 datiertes Arbeitspapier verlängern. 2021 war Nübel mit Hoffnung, den Kapitän mittelfristig ablöse zu können, ablösefrei von Schalke 04 nach München gekommen.