So plant der BVB mit Bellingham

Jobe Bellingham wird bei Borussia Dortmund eine immer wichtigere Rolle zugetraut. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge planen die Verantwortlichen mit dem Engländer und dem aktuell verletzten Felix Nmecha (25) als zukünftiges Duo auf der Doppelsechs. Bellingham selbst ließ erst kürzlich durchblicken: „Ich werde noch lange hier sein und bin froh, dass ich diesen Rhythmus finde.“

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Der 20-Jährige war im vergangenen Jahr für knapp 30 Millionen Euro vom AFC Sunderland an die Strobelallee gekommen. Nach einem schwierigen Start etablierte er sich zuletzt in der Startelf. Laut der ‚Bild‘ kommt Bellingham „intern extrem gut an“, seine Entwicklung soll nun weiter gezielt gefördert werden.