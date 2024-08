Schalke verleiht Matriciani in die Dritte Liga

Henning Matriciani wechselt von Schalke 04 zu Waldhof Mannheim. Der 24-Jährige wird von den Königsblauen für eine Saison an den Drittligisten ausgeliehen. Über die genauen Modalitäten vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen. „Henning hat mit harter Arbeit und voller Überzeugung in den vergangenen Jahren auf Schalke einen beeindruckenden Weg von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Dennoch haben wir ihm mit Blick auf die Gesamtperspektive vor der Saison erläutert, dass er voraussichtlich wenige Einsatzminuten haben wird“, lässt sich S04-Sportdirektor Marc Wilmots zitieren.

Matriciani steht noch bis 2026 auf Schalke unter Vertrag. Der Publikumsliebling galt allerdings bereits in den vergangenen Wochen als Abgangskandidat. „Die sportliche Leitung hat mir in ehrlichen, gleichzeitig wertschätzenden Gesprächen erklärt, dass meine Chancen auf Einsatzzeiten in den kommenden Wochen und Monaten eher gering sein werden. Deshalb freue ich mich, dass sich die Chance ergibt, in Mannheim Spielpraxis sammeln zu können, um in der kommenden Spielzeit erneut bei Schalke anzugreifen“, so Matriciani.